Der Musiker und zwei seiner Begleiter müssen dem Opfer eine Entschädigung zahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die drei gemeinschaftlich auf einen jungen Mann eingeschlagen und eingetreten hätten. Obwohl sie in einer Situation gewesen seien, in der sie sich nicht nur selbst verteidigt hätten, sei die Tat nicht als so schwerwiegend anzusehen, dass eine Gefängnisstrafe gerechtfertigt wäre, so das Gericht.