Die "kriminelle Kehrseite" des FC Bayern

Für den Klub wurde die Arena zur Goldgrube – die finanzielle Lage entspannte sich in der Folge rasch. Und so kommt Woller letztlich zu dem Schluss, dass die durchaus "staunenswerte Erfolgsgeschichte" des FC Bayern zumindest "in den Sechziger- und Siebzigerjahren von Anfang an eine kriminelle Kehrseite hatte". Er habe den damaligen Verein bewundert, sagte der Historiker, der auch schon über Mussolini und Berlusconi geschrieben hat, aber jetzt sei "etwas der Lack abgesprungen".

