Schwarzenegger hat seine Show "zerstört" Trump ist sich sicher: "Kein Emmy - kein Friedensnobelpreis für mich"

Trump erzählte, dass er nach der ersten Staffel von "The Apprentice" im Jahr 2004 bei den Emmys war, als die Show gegen "The Amazing Race" verloren hatte - genau wie im Jahr darauf. "Sie sagten, er hat großartige Arbeit geleistet, diese Show ist ganz vorne... 'And the winner is', und ich bin aufgestanden... und sie sagten, 'Amazing Race' und ich sagte: 'Sie müssen Witze machen?' Diese Show war schrecklich", so Trump. "Amazing Race" habe den Preis bekommen, weil die Show "das Establishment war", ist sich der US-Präsident sicher.