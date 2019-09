Schwarze Outfits in L.A. US-Premiere: "Joker" Joaquin Phoenix glänzt neben Rooney Mara

Die Comic-Verfilmung "Joker" von Regisseur Todd Phillips (48, "Hangover"), in der Phoenix in der Hauptrolle des verrückten Batman-Gegenspielers zu sehen ist, war bereits der große Abräumer in Venedig. Bei den dortigen Filmfestspielen wurde die Charakterstudie Anfang September mit dem Goldenen Löwen als bester Film ausgezeichnet. "Joker" kommt am 10. Oktober in die deutschen Kinos und gilt auch bei den kommenden Oscar-Verleihungen als einer der großen Favoriten.