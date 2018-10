"Schwarze lieben mich" Alec Baldwin: Strittige Aussage sorgt für Wirbel

"Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll und es soll auch nicht falsch rüberkommen, weil alles so auf die Goldwaage gelegt wird, aber seit ich Trump spiele, lieben mich die Schwarzen. Sie lieben mich. Überall, wo ich hingehe, drehen sie durch. Ich glaube, weil sie am meisten Angst vor Trump haben", so der Schauspieler im Interview.