Schwarzbach - Gleich zwei verurteilte Straftäter hat die Grenzpolizei im oberbayerischen Schwarzbach bei Kontrollen erwischt. Ein mehrfach vorbestrafter 28-Jähriger wurde in der Nacht auf Mittwoch aufgegriffen und nach Angaben der Polizei am Morgen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.