Schwarzach 23, Tatort, ... Krimi-Tipps am Dienstag

21:45 Uhr, ZDFneo, Nachtschicht: Das tote Mädchen

Der Killer ist gnadenlos: ein Schuss in den Kopf, dann die Versenkung der Leiche. Dank eines anonymen Anrufs wird die Leiche dennoch gefunden. Das Opfer: eine Edelprostituierte, bekleidet mit dem Bademantel einer Schönheitsklinik. Auf der Nase hat sie ein großes Pflaster, am Arm Einstiche von Nadeln - beides Hinweise auf eine plastische Operation. Vom Chef der Schönheitsklinik erfährt Polizeipsychologin Lisa Brenner (Barbara Auer), dass die junge Prostituierte Olga Lukalenko (Aleksandra Odic) in Begleitung eines älteren Herrn war: Friedrich Otto Winterstein (Jürgen Prochnow), Chef einer namhaften Privatbank, verheiratet mit einer Baronin.