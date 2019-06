Obergiesing - Die Polizeidienststelle in Giesing ist informiert, der Tierschutzverein München startete einen Suchaufruf: Nach einer Rangelei mit anderen Hunden ist der schwarz-weiße Jack Russel am Sonntag, 16. Juli, gegen 16 Uhr im Weißenseepark in München-Obergiesing in Panik davongelaufen.