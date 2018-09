Man kennt das. Doch mit fortschreitender Zeitdauer wurde das Duell disziplinierter. Viel an Gemeinsamkeit war nicht auszumachen: In der Wohnungspolitik hielt Hartmann nicht viel von der Unterstützung privater Häuslebauer durch den Staat wie es die CSU verfolgt. Beim Streit um das Polizeiaufgabengesetz war sowieso keine Einigung zu erwarten und in der Bildungspolitik bescheinigte Söder den Grünen, unter ihrer Regierungsbeteiligung in Hamburg und Nordrhein-Westfalen "die Schule fast ruiniert zu haben".