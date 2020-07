"Ich finde diese Hommage an unsere großartige Stadt und die Assoziation mit dem Münchner Kindl sehr gut gelungen. Es ist schick, einfach großartig", sagt Kult-Stadionsprecher Stefan Schneider der AZ über das neue, schwarz-gelbe Auswärtstrikot des TSV 1860, das der 58-Jährige am Dienstag selbst vorstellen durfte: Wie Rekordstürmer Benny Lauth, Kult-Verteidiger Thomas Miller und Kabarettist Michael Altinger durfte Schneider das brandneue Jersey von Ausrüster Nike in einem Präsentations-Film auf dem Weg von Kooperationspartner "11teamsports" über bedeutende Orte der Stadt bis in den Fanshop der Sechzger in den Händen halten.