Schwanger eine Schwangere spielen Baby-Pause für Wolke Hegenbarth: Welche Pläne hat sie bis zur Geburt?

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news nach ihrem letzten Drehtag in München verriet die gebürtige Rheinländerin in ihrer unnachahmlich fröhlichen Art, was in den kommenden Wochen vor der Geburt noch ansteht - vielleicht sogar die Hochzeit mit ihrem Freund und werdenden Vater, Oliver Vaid? Die Wahl-Berlinerin erklärte dabei aber auch, wie ist es so ist, als Schwangere eine Schwangere zu spielen. Oder wie der Babybauch für den einen Film kaschiert wurde, denn erst in Teil 4 durfte er zu sehen sein...