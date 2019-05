Die Ursache liegt zu großen Teilen in der Industrie. "Sie wird von zwei Seiten gebremst", sagt Hatz. So dämpfe die hohe Unsicherheit die Investitionsneigung, und das schwierige außenwirtschaftliche Umfeld schwäche die Exporte, so Hatz mit Blick auf die Handelskonflikte, den Brexit und schwelende politische Krisen. "Unsere bayerische Industrie ist nun mal eine exportstarke Investitionsgüterindustrie."