Manfred Schwabl: Keine Zweifel an Claus Schromm

Fazit Schwabl über seine Jobgarantie an Coach Claus Schromm trotz monatelanger Krise: "Ich habe nie an ihm gezweifelt, sonst hätten wir was geändert. Meine Botschaft ist: 'Es ist nicht immer nur der Trainer schuld.’" Zudem sei es "schön, dass es auch in der nächsten Saison wieder ein Derby Haching gegen Sechzig gibt". Großer Unterschied? Wovon der Münchner Traditionsverein nur träumen kann, ist bei dem Vorort-Klub Realität: Mit dem Klassenerhalt steht auch die Kaderplanung für die neue Saison.