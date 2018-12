Der Laden war jeden Abend voll

Manche alten Crash-Stammgäste erinnern sich noch an eine Bettfeder-Party. Was war da los?

Ich habe mal 20 Federbetten gekauft und im Crash aufgeschnitten. Schaut ja super aus, wenn überall Federn fliegen. Bis man aufräumen muss.

Hat nicht geklappt?

Wir haben die noch wochenlang aus dem Holzboden und aus der Lüftung gefischt. Aber die Leute fanden das super. Von Mitte der 70er bis Ende der 80er Jahre hatten wir sechs Tage die Woche auf, immer außer Montag, und jeden Abend war der Laden voll.

Junge Leute feiern nicht mehr so viel

Was heißt voll?

400, 500 Leute locker. Mitten unter der Woche. Man ist halt jeden Abend fortgegangen. Bis ein Uhr Party, um sieben in die Arbeit. Bis zur ersten Brotzeit um neun Uhr ist man dann schon langsam wach geworden. Das kannst mit den Jungen bis 30 heute vergessen.

Weil?

Die schauen dich an, als wenn du spinnst, wenn du sagst: Dienstag fortgehen. Ich glaube, die haben mehr Leistungsdruck und können sich nicht erlauben, unausgeschlafen in den Job zu gehen. Darum findest du in München fast keine Disko mehr, die unter der Woche auf hat.

Großraumdiscos hätten das Crash fast ruiniert

Wie war das, wenn die Rockstars kamen?

Die sind oft nach ihren Konzerten in München zu uns gekommen, haben sich in ein Eck verzogen und keiner hat ein Aufhebens darum gemacht. Die Spider Murphy Gang war oft da, Led Zeppelin, Deep Purple, Eric Clapton. So inkognito, das ginge heute gar nicht mehr mit den sozialen Netzwerken.

Kurz nach dem Millennium ging es los mit der Hallenkultur. Da ist es in den Kult-Clubs in der Stadt ruhiger geworden. Im Crash auch?

Ja und wie. Da sind plötzlich alle nach Riem hinausgerannt und später aufs Pfannigelände in den Kunstpark Ost. Bei uns war auf einmal Tote Hose. Monatelang. Das hat schon gedauert, bis uns die Jugend irgendwann wieder entdeckt hat.

Gemischtes Publikum im Crash

Wie haben Sie das angestellt?

Ich weiß noch, wie ich an einem Samstagabend im Supermarkt stand. Da waren lauter junge Burschen, die sich mit billigem Alkohol eingedeckt haben. So kann man doch nicht feiern, dachte ich mir. Am Samstag billigen Fusel saufen auf der Straße! Da ist mir das Licht aufgegangen, dass denen alles zu teuer geworden ist in den Clubs.

Also? Haben’S das Bier billiger gemacht?

Auch. Aber Bier wollten die ja gar nicht, die wollten Longdrinks. Woldka Bull, Gin Tonic, Jacky Cola. Also haben wir ab 2001 nur noch Donnerstag, Freitag, Samstag aufgesperrt und jedes Getränk für einen Euro verkauft statt für vier. Siehe da: Auf einmal war der Laden voll. Überrannt haben sie uns.

Wer?

Lauter 18- bis 30-Jährige. Das sind Schüler, Studenten, Azubis, junge Eltern, total bunt gemischte junge Leute.

"Manchen Leuten muss man den Musikgeschmack beibringen"

Nacktparties, Pferde & Co. gibt es aber im Crash schon lange nicht mehr. Sind Sie über die Jahre seriös geworden?

Kaum. Aber die Jugend lockst du heute so nicht mehr hinterm Ofen vor. Es geht ja heute vor allem ums Coolsein. Viele stehen herum und warten, dass was passiert. Da tun sie mir manchmal fast ein bissl leid.

Ihre Rock-Oldies hört die Münchner Jugend aber immer noch gern. Wieso eigentlich?

Ich spiele denen die alten handgemachten Sachen so lange vor, bis es ihnen gefällt. Ohne Bad Moon Rising von CCR oder Brown Sugar von den Stones geht bei mir gar nix. Manchen Leuten muss man guten Musikgeschmack halt erst beibringen.

Crash, Ainmillerstraße 10, Tel.: 089/ 39 16 40,

50-Jahre-Jubiläumsparty: Donnerstag (20-1 Uhr, Charts und Party-Rock), Freitag (21-4 Uhr, Musik aus 50 Jahren), Samstag (21-4 Uhr, Best of Rock 1968-2018)