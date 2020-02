Coronavirus: Was ist das?

Der Erreger 2019-nCoV zählt zu den Coronaviren. Der Name rührt von ihrer zackenartigen Struktur her, welche an die einer Krone erinnert. Zu diesen Viren zählen auch das Sars-Virus (2002/03, etwa 8.000 Infizierte, ~800 Todesfälle) sowie das weniger ansteckende, aber aggressivere Mers-Virus (2012, rund 2.500 Infizierte, ~860 Todesfälle). 2019-nCoV ist eng mit Sars verwandt.