Laut Medienberichten soll in China ein erster Impfstoffkandidat ab Ende April 2020 im Rahmen einer klinischen Studie getestet werden. Es ist jedoch momentan nicht absehbar, wann ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte.

Coronavirus: Was ist das?

Der Erreger Sars-CoV-2 zählt zu den Coronaviren. Der Name rührt von ihrer zackenartigen Struktur her, welche an die einer Krone erinnert. Zu diesen Viren zählen auch das Sars-Virus (2002/03, etwa 8.000 Infizierte, ~800 Todesfälle) sowie das weniger ansteckende, aber aggressivere Mers-Virus (2012, rund 2.500 Infizierte, ~860 Todesfälle).

Lesen Sie auch: Neuer Coronavirus-Fall in Bayern – Behörden sind alamiert