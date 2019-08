Schusswaffen-Angriffe "Flehe euch an" - Was Lady Gaga zu den Angriffen in den USA sagt

DonorsChoose ist eine Online-Spendenkampagne, die die oft chronisch unterfinanzierten staatlichen Schulen in den USA unterstützt. Die Spendengelder werden etwa dafür eingesetzt, neue Lehrmittel zu kaufen - in manchen Fällen auch einfache Tafelkreide. Die "Born This Way"-Foundation hingegen ist Gagas eigene Wohltätigkeitsorganisation.

Die Zahlen, die die Sängerin in ihrem Post nennt, sind durchaus beeindruckend. 14 Klassenzimmer in Dayton, 125 in El Paso und 23 in Gilroy sollen nun Zugriff auf Unterstützung bekommen, "um ihre Schüler zu inspirieren, zusammenzuarbeiten und ihre Träume zu verwirklichen".

Am Ende ihres Posts wendet sich die Sängerin dann direkt an die Hinterblieben der Angriffe. "Solche Tragödien zu überleben und sich davon zu erholen heißt auch, die eigene geistige Gesundheit in den Vordergrund zu stellen und sich um geliebte Menschen zu kümmern. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, bitte seid tapfer und sagt es jemandem, dem ihr vertraut", will sie die Menschen ermutigen. "Ich flehe euch an. Wenn ihr einen geliebten Menschen seht, der damit Probleme hat, bitte seid tapfer und bietet eure Hilfe an, erinnert sie daran, dass es okay ist, sich schlecht zu fühlen, hört ihnen zu."

Mit ihrer Botschaft hat die Sängerin offenbar den richtigen Ton getroffen. Der Post wurde innerhalb weniger Stunden mehr als 1000 mal geteilt und sammelte zehntausende Reaktionen und Kommentare ein.