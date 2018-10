Ein wenig unbeholfen reckte Mick Schumacher die Trophäe in die Höhe, ein schüchternes Lächeln machte sich in seinem Gesicht breit. Auf der Tribüne in Hockenheim, dem einstigen Revier seines Vaters Michael, jubelten ihm die Fans zu. Fotografen und Kamerateams drängten sich dicht an dicht, um das beste Bild des neuen Formel-3-Champions zu ergattern.