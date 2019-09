Schumacher, Hamilton, Rosberg Die Rennsport-Welt trauert um Anthoine Hubert

Auch die Stars aus der Königsklasse des Rennsports, der Formel 1, schließen sich der Kondolenz an. So schreibt etwa Nico Rosberg (34): "Unendlich traurige Nachrichten. Ruhe in Frieden, Anthoine. Meine Gedanken sind bei deiner Familie und Freunden. Außerdem bete ich dafür, dass Juan-Manuel gut durchkommen wird." Der amerikanische Rennfahrer Juan Manuel Correa (20) war an der Kollision beteiligt und zog sich Brüche an beiden Beinen und eine leichte Verletzung an der Wirbelsäule zu.