Schulterfrei und Ballonärmel Renée Zellweger: Im rosa Minikleid zum Charity-Event

US-Schauspielerin Renée Zellweger (50, "Unterwegs nach Cold Mountain") wählte für ihren Auftritt beim jährlich stattfindenden Charity-Event "Grants Banquet" der Hollywood Foreign Press Association ein echtes Hingucker-Outfit. Sie erschien in einem schulterfreien Seiden-Minikleid mit auffallenden Ballonärmeln. Den rosa Stoff zierten zudem Applikationen in Blütenform, die aus Pailletten und Perlen gefertigt waren. Schlichte schwarze Pumps, dezentes Make-up und ein lockerer Nackenzopf komplettierten ihren Look.