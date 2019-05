Schuleröffnung in London Herzogin Kate: Elegant in Grün zurück bei der Arbeit

Nach einer kurzen Oster-Pause ist Herzogin Kate (37) zurück bei der Arbeit. Am Mittwoch nahm sie in London einen Termin wahr und begeisterte wie immer mit einem klassisch-eleganten Outfit. Zu der Eröffnung einer Schule für Kinder und Jugendliche, die aus dem regulären Schulsystem gefallen sind, erschien sie in einem waldgrünen Kleid von Emilia Wickstead.