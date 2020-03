Schulen sind geschlossen Angelina Jolie spendet eine Million Dollar für hungernde Kinder

Angelina Jolie (44, "Maleficent") will hungernden Kindern in den USA helfen. Die Schauspielerin spendet eine Million Dollar an die Organisation "No Kid Hungry", die sich dafür einsetzt, Kindern, die aufgrund der Corona-Pandemie keine Mahlzeiten in der Schule bekommen, ein kostenloses Essen zu garantieren. "Seit dieser Woche sind weltweit mehr als eine Milliarde Kinder, aufgrund von Schließungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, nicht mehr in die Schule gegangen", so Jolie in einem Statement, aus dem unter anderem das US-Portal "E! Online" zitiert.