Mirja Boes: Privatleben als Familie mit Partner und Kindern

Plötzlich ist Mirja Boes keine Frau der lauten Töne mehr, denn viel ist nicht über ihr Familienleben abseits der Öffentlichkeit bekannt. Wer ist der Mann, der seit Jahren an ihrer Seite ist? Das will die 48-Jährige nicht verraten. "Ich versuche einfach, mein Privatleben weitestgehend aus den Medien herauszuhalten", so Boes im Gespräch mit dem Magazin "Prinz". "Er ist keine Person des öffentlichen Lebens." Ob die beiden auch verheiratet sind, darüber hat sie noch nie gesprochen.