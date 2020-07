Angeklagte sollen mehrere Geldautomaten gesprengt haben

Den sechs Angeklagten wird vorgeworfen, für eine ganze Reihe von Geldautomaten-Sprengungen in München und Umgebung sowie in Monheim am Rhein verantwortlich zu sein. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass mindestens sieben vollzogene oder versuchte Sprengungen im Zeitraum zwischen April und Oktober 2018 auf das Konto der Angeklagten gehen. Bei ihren Raubzügen erbeuteten sie demnach mehr als eine halbe Million Euro Bargeld, an Bankautomaten und Gebäuden sei durch die Sprengattacken ein Gesamtschaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.