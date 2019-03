Weltweit sollen es mindestens 1,5 Millionen gewesen sein. "Lasst uns daran anknüpfen und zeigen, dass wir weiter machen! Wir sind noch lange nicht am Ende!! Wir fangen gerad erst an!", heißt es in dem Whatsapp-Aufruf der Organisatoren. Die Schüler wollen sich um 11 Uhr am Marienplatz treffen und dann an der Staatskanzlei vorbei zum Geschwister-Scholl-Platz ziehen.