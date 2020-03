Sila Sahin: Baby Noah schläft in Schubkarre

Der Ex-GZSZ-Star ist derzeit in Österreich, in der Heimat ihres Ehemanns Samuel Radlinger, und genießt das herrliche Wetter im Kreise der Familie: "Könnte mich daran gewöhnen." Sahin will auch in Zeiten der Coronakrise optimistisch denken und schreibt ihren Followern: "Dem Leben trotzen in der Natur und mit der Familie, macht Spaß." Und weiter: "Passt auf euch auf und versucht diese Zeit für euch zu nutzen, bleibt positiv."