Dass die Hachinger (41 Punkte) dennoch Relegationsplatz drei behalten durften, lag an Joker Dominik Stroh-Engel, der in der 63. Minute per Elfmeter zum Ausgleich traf. Und natürlich an Verfolger Waldhof Mannheim, das sich bei Schlusslicht Jena am Sonntag einen Patzer leistete und in der Nachspielzeit gerade noch zu einem 1:1 kam. Mit einem Sieg hätte der starke Aufsteiger gleichziehen können, so aber hieß es in Haching erleichtert: Nichts passiert!