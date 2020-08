Schromms Nachfolge: Reiner Maurer oder Sebastian Dreyer?

Seinen Nachfolger hat Schromm auch an Tag eins der Vorbereitung noch nicht gefunden: "Wir befinden uns in sehr guten Gesprächen mit einigen Kandidaten. Wir wollen uns aber Zeit lassen, um in aller Ruhe, mit aller Sicherheit und aller Klarheit für beide Seiten eine gute Entscheidung zu treffen."