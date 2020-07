Schritt für Schritt Was tun, wenn mein E-Mail-Konto gehackt wurde?

Cyberkriminalität verursacht jedes Jahr Schäden in Millionenhöhe. Alleine in den Jahren 2016 bis 2018 beliefen sich diese laut einer Statistik des Online-Portals "Statista" in Deutschland zusammengerechnet auf mehr als 184 Millionen Euro. Oftmals verschaffen sich Kriminelle Zugriff auf E-Mail-Konten ihrer Opfer und nutzen beispielsweise dort erlangte Informationen zum Einkauf auf Kosten des Kontobesitzers, zu Erpressungen und dergleichen mehr. Doch was tun, wenn der eigene Account gehackt wurde?