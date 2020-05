Schreibtisch quillt über Büro-Chaos bei Prinz Charles! Er arbeitet umringt von seinen Liebsten

"Nur ein Genie beherrscht das Chaos" - frei nach diesem Zitat von Albert Einstein (1879-1955) scheint Prinz Charles (71) seinen Arbeitsplatz auf seinem Landsitz Birkhall auf dem Balmoral-Gelände in Schottland gestaltet zu haben. Wie unter anderen in einem Twitter-Eintrag zu sehen ist, arbeitet der britische Thronfolger an einem übervollen Schreibtisch.