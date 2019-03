Berlin - Gräfin Stephanie von Pfuel bangt um ihren Sohn Karl, der in Berlin in einen Autounfall verwickelt war. Wie "Bild" berichtet, wurde der 26-Jährige in Berlin beim überqueren einer Straße von zwei Autos erfasst und lebensgefährlich verletzt. Am Mittwochabend wurde der junge Mann auf der Chausseestraße von einem Mercedes-Sportwagen angefahren, als er zu Fuß die Fahrbahn überquerte. Durch den Aufprall wurde er auf die Gegenfahrbahn geschleudert und von einem Transporter erfasst. Die Folge: schwere Kopfverletzungen.