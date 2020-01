Neuhausen - Bei Galeria Kaufhof in Neuhausen ist es am Dienstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen auf AZ-Nachfrage bestätigte, war eine bislang unbekannte Person in eine Papierpresse geraten und von selbiger zerquetscht worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Mann bereits tot. Die Feuerwehr war über Stunden hinweg mit schwerem Gerät im Einsatz, am Abend konnte die Leiche geborgen werden.