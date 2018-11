"Schreckliche News von zuhause" Lily Allen: Sorge um die Sängerin nach Konzertabsagen

Was ist nur los bei der britischen Popsängerin Lily Allen (33, "Hard out Here")? Wegen einer Krankheit musste sie gestern kurzfristig ihr Konzert in Chicago und das heutige Konzert in Minneapolis absagen. Doch auch von traurigen News von zuhause sprach die Sängerin. Worum es dabei ging, verriet die 33-Jährige aber nicht.