"Schreckliche Entscheidungen" Knallhart! Justin Bieber rechnet mit sich selbst ab

Eine Mitursache, dass er so schlecht mit dem plötzlichen Ruhm als YouTube-Star zurechtkam, sieht er in seinem Elternhaus. "Ich bin nicht in einem stabilen Zuhause aufgewachsen, meine Eltern waren 18 Jahre alt, getrennt und hatten kein Geld, sie waren jung und rebellisch", erklärt er über die Phase, in der er das Licht der Welt erblickte. Sein schneller und überwältigender Erfolg innerhalb von nur zwei Jahren habe dann "alles auf den Kopf gestellt".