Holzkirchen - Die Autobahnpolizei Holzkirchen hat einen illegalen Hundetransport gestoppt. Die drei Welpen kauerten ohne Sicherung und auf engstem Raum in der Ecke eines offenen Anhängers als die Beamten sie entdeckten. Größtenteils standen die Tiere in ihren eigenen Exkrementen, auch Futter und Wasser fehlten. Das berichtet die Polizei am Freitag.