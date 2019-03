"Es war ein schweres Spiel. In der ersten Halbzeit hatten wir in der Offense einige schlechte Entscheidungen", sagte FCBB-Coach Dejan Radonjic, "in der zweiten Hälfte konnten wir das Spiel knapp gestalten, aber am Ende hat es wegen einige falscher Entscheidungen nicht gereicht." Nachdem die Bayern mit 31:33 in die Halbzeitpause gegangen waren, gerieten sie zwischenzeitlich mit zwölf Punkten in Rückstand (42:54).