Schräge Netflix-Komödie Will Ferrell knöpft sich in seinem neuen Film den ESC vor

Schräge Momente sind garantiert

"Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" stammt aus der Feder von Comedy-Star Will Ferrell und Andrew Steele. Will Ferrell ist bestens bekannt für seinen schrägen Humor. Seine Filme sind vollgepackt mit irrwitzigen Parodien oder Späßen unter der Gürtellinie. Nicht selten hagelt es darin jede Menge Fremdschäm-Momente. Der Trailer lässt bereits erahnen, dass dies auch in "The Story of Fire Saga" zu erwarten ist.