Schräge Anzeige in Vilsbiburg Altenheim sucht achtarmige Pflegekraft mit null Bock

Hinzu komme noch, dass auch Krankenhäuser Altenpfleger einstellen. "Und die zahlen meist besser." Dabei sei der Verdienst bei der Caritas im Vergleich zu privaten Trägern höher. Wie könnte man das Problem in den Griff bekommen? An der Fachkraftquote und am Personalschlüssel müsse was getan werden. "Aber die Politik ist leider noch nicht so weit", sagt Kinner.