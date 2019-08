Schon zweimal verschoben Neuer Starttermin der finalen "Homeland"-Staffel steht fest

Der hat es sich zur ersten Amtsaufgabe gemacht, den seit vielen Jahren schwelenden Krieg in Afghanistan ein für alle Mal zu beenden. Für Friedensverhandlungen mit den Taliban muss Saul daher nach Kabul reisen - eine Mission, die ohne die Expertise von Carrie zum Scheitern verurteilt ist. Und so muss sich die psychisch schwer angeschlagene Agentin noch einmal in die Höhle der Löwen wagen...