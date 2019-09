Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) lässt auf einer 150 Meter langen Strecke die Gleise erneuern. Erst im vergangenen Jahr waren auf der Ismaninger vom Max-Weber-Platz bis zum Herkomerplatz 2.000 Meter neue Gleise verlegt worden. Doch wer nun Pfusch am Bau vermutet, liegt falsch. "Schuld" an den Gleisarbeiten ist ein Hausbau-Projekt, das die Arbeiten in diesem Bereich 2018 nicht möglich machte.