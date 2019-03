Arjen Robben wollte gegen den FC Liverpool mitwirken

Ende November war Robben beim 5:1 in der Champions-League-Vorrunde gegen Benfica Lissabon mit zwei Toren maßgeblich am Turnaround nach der zweiten Herbst-Krise beteiligt. Nach einer Zahn-OP Ende Februar hatte man die Oberschenkelprobleme des Holländers in den Griff bekommen, es ging stetig aufwärts – bis Dienstag. Dabei war das Achtelfinal-Rückspiel gegen Liverpool das große Ziel von Robben, als Joker für eine mögliche knifflige Endphase. Scheiden seine Kollegen aus, wird Robben kein weiteres Spiel für Bayern in der Königsklasse (70 Einsätze/25 Tore) bestreiten.