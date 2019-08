Am Dienstagmorgen wunderten sich die Zuschauer, warum "Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer an die "Morgenmagazin"-Moderatoren Anna Planken und Sven Lorig abgab, obwohl sie im Dunkeln saßen. "Sie dürfen sich nicht wundern, aber in Köln wird wieder gestreikt. Tarifvertragwarnstreiks hier im WDR. Und deshalb zeigen wir Ihnen eine aufgezeichnete halbe Stunde", erklärten die beiden.