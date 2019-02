Denn der Nachfolger steht schon in den Startlöchern: Eine Filiale der San Francisco Coffee Company wird in den Laden einziehen. Die Eröffnung ist bereits für den 16. Februar angesetzt. "Der neue Coffee Place in der Türkenstraße soll zum Treffpunkt für Kaffee-, Tee-, und Kakaofans werden", schreibt das Unternehmen in der Ankündigung.