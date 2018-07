Schon wieder bei der Arbeit So geht es George Clooney nach seinem Unfall

George Clooney (57, "Hail, Caesar!") ist in Italien gesichtet worden. Und wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, scheint er nach seinem Unfall mit dem Motorroller wieder fit zu sein. Clooney arbeitet gerade an der Miniserie "Catch-22", bei der er Regie führt und auch mitspielt. Am Freitag kam er offenbar schon wieder ans Set. Auf den Bildern, die "TMZ" zeigt, ist zu sehen, wie er Requisiten durch die Gegend schleppt.