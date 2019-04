Schon wieder auf dem Weg der Besserung Larry King erlitt einen Herzinfarkt

Der ehemalige CNN-Moderator Larry King (85, "How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere") hat offenbar einen Herzinfarkt erlitten. Laut dem US-Promi-Portal "TMZ" soll sich der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstag ereignet haben. Demnach habe King schon seit Monaten über Atem-Probleme geklagt und wollte sich deshalb gerade auf den Weg zu einem Arzttermin machen. Dann habe er einen Herzstillstand erlitten.