"Schon vor einer Weile" Das ging schnell: Miranda Lambert hat einen neuen Ehemann

Country-Star Miranda Lambert (35, "The Weight of These Wings") hat wieder geheiratet. Die Sängerin hat ihrem Freund Brendan McLoughlin das Jawort gegeben, wie ihr Sprecher laut "People" bestätigte. Dies sei schon vor einer Weile geschehen. Auch auf Instagram teilte Lambert die freudige Nachricht mit ihren Fans. Dort schrieb sie zu zwei Bildern, auf denen sie zusammen mit ihrem Mann und in einem Hochzeitskleid zu sehen ist: "Ich habe die Liebe meines Lebens getroffen. Und wir haben geheiratet."