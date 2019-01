Schon vier Stars sind unterwegs Dschungelcamp 2019: Diese Promis sind bereits auf dem Weg

Lowfire hob bereits am Mittag von Frankfurt aus in Richtung Down Under ab, am Abend stiegen dann Oppermann und van Deventer in ihr Flugzeug ein. Am Freitag, den 11. Januar, geht dann endlich die neue Staffel des Dschungelcamps los. RTL zeigt den großen Einzug der Promis ab 21:15 Uhr.