Schon über 70 Millionen Views Ariana Grande: "Thank u, next" bricht Rekord bei YouTube

Das ging schnell: Mit ihrem neuen Song "Thank u, next" hat Ariana Grande bereits den ersten Rekord einheimsen können. Kein anderes Musikvideo konnte in der Geschichte von YouTube innerhalb der ersten 24 Stunden mehr Aufrufe vorweisen. Einen Tag nach dem Upload waren es unglaubliche 46 Millionen Views. Damit verdrängte Grande die bisherigen Spitzenreiter in dieser Disziplin, die Mitglieder der K-Pop-Gruppe BTS und ihren Song "Idol".