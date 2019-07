Karte: Hier herrscht Fahrverbot für E-Scooter

Manche E-Scooter fahren schneller als erlaubt

Aber auch E-Tretroller, die nicht der Verordnung unterliegen, hätten die Beamten "immer wieder" festgestellt – zum Beispiel, weil für diese keine Betriebserlaubnis vorliege oder die Fahrzeuge schneller als 25 km/h fahren. "Vereinzelt werden auch elektrisch angetriebene Fahrzeuge, die schneller als 6 km/h fahren und keine Lenkstange haben, festgestellt."

In diesen Fällen würden die Ausnahmen zum Beispiel zu den Fahrererlaubnisregeln für Elektrokleinstfahrzeuge nicht greifen, so die Polizei. "Ohne entsprechende Fahrerlaubnis liegt eine Straftat vor. In bislang neun Fällen wurden Strafanzeigen gefertigt."

Derartige Fahrzeuge seien meist auch unerlaubt ohne Zulassung und Pflichtversicherung im Straßenverkehr unterwegs. Die Verantwortlichen müssten hier mit Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen rechnen. "In 25 Fällen wurden bislang Anzeigen gefertigt."

Lesen Sie hier das Pro und Contra: E-Scooter und Sharing-Bike - Ist das noch normal?

Lesen Sie auch: Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt - schwer verletzt!