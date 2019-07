Schon in Folge eins kracht es "Das Sommerhaus der Stars": Willi Herren sucht die Konfrontation

Ob Menowin überhaupt an Intimität denkt? In der ersten Nacht läuft mit seiner Senay jedenfalls nichts. Stattdessen gibt der Sänger sein schönstes Schnarch-Konzert zum Besten. Und das so laut, dass Ehepaar Bartsch das Weite sucht. Samt Matratze ziehen Roland und Steffi auf die Terrasse.

Doch nicht nur Steffi hat am Morgen mit den Tränen zu kämpfen. Während sie das Heimweh plagt, weint Kandidatin Elena um die verpasste Zeit mit ihrer kleinen Tochter. "Ist schon krass, wie ich meine Tochter vermisse", schluchzt die 27-Jährige in das T-Shirt ihres Freundes. Viel Zeit, um Trübsal zu blasen, bleibt allerdings nicht. Die erste Challenge steht an.

Prüfung mit "Höhen und Tiefen"

Welches Promi-Paar ist im Gleichgewicht? Bei welchem stimmt die Absprache? Das zeigt sich bei der Prüfung namens "Höhen und Tiefen". Auf einer in schwindelerregender Höhe montierten Wippe müssen die Paare erst Fragenkarten an der Seite der Konstruktion einsammeln und diese dann gemeinsam in der Mitte der Wippe beantworten - ausgeglichen wird die Wackelpartie lediglich mit dem eigenen Körpergewicht.

Das klappt bei manchen hervorragend, bei anderen weniger. Ehepaar Bartsch sowie Ehepaar Herren müssen beide aufgrund von Höhenangst aufgeben. Gleiches gilt für das Liebespaar Elena und Mike. Auch Jessika und Quentin, Menowin und Senay, Benjamin und Kate sowie Michael und Laura scheitern an der Aufgabe. Sie alle können das Gleichgewicht der Wippe nicht halten und stürzen nach einiger Zeit gesichert in die Tiefe.

Am Ende jubeln Yeliz und Johannes. Sie haben mit acht von zwölf richtig beantworteten Fragen die Prüfung bestanden und dürfen von ihren Mitstreitern nicht auf die Abschussliste gesetzt werden.

Der Streit

Dass sich die Kandidaten im "Sommerhaus der Stars" nicht auf Dauer grün sein werden, kristallisiert sich schon während der ersten Nominierungsnacht heraus. Da sich Steffi und Roland in den Augen der anderen zu sehr abgrenzen würden, erhalten sie die meisten Anti-Stimmen und sind somit für das nächste Spiel gesperrt.

Ein harmonischer Ausklang des Abends ist nicht zu erwarten. Zwischen Willi und Roland kracht es gewaltig. Der Grund: Roland hatte den Party-Sänger für die Abschussliste nominiert, da dieser ihm und seiner Steffi "zu laut" sei. Ein No-Go findet Willi. Schließlich hätte Roland ihm das auch ehrlich ins Gesicht sagen können. Er kocht vor Wut.

Den Bartschs scheint die Situation jedenfalls über den Kopf zu wachsen. Ob der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer darauf eingestellt war? Roland sagt: Hätte er gewusst, wie es im "Sommerhaus der Stars" wirklich abläuft, hätte er sich "für kein Geld der Welt" darauf eingelassen. Und das nach nur wenigen Tagen...